現地２月16日に開催されたラ・リーガの第24節で、久保建英が所属するレアル・ソシエダベティスとアウェーで対戦。０−３の惨敗を喫した。３日前に行なわれたヨーロッパリーグ（EL）のミッティラン戦で圧巻のゴラッソを決めた久保を温存し、ベンチスタートとしたソシエダは開始20分、CBのイゴール・スベルディアが決定機阻止でレッドカード。いきなり数的不利となる。35分にGKアレックス・レミロがPKをストップする活躍を見