お笑い芸人・チャンス大城（50）が、9日放送のカンテレ『マルコポロリ！』（毎週日曜後1：59※関西ローカル）に出演し、壮絶すぎる半生を語った。【動画】チャンス大城の「石破茂首相モノマネ」今回は、『R-1グランプリ2025』決勝進出を決めたチャンスにスポットを当て、親交の深い千原せいじ、FUJIWARA・藤本敏史、ピン芸人・永野を迎えた。チャンスが、14歳で大阪NSCに入った頃からを振り返った。チャンスは、力不足を