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遺体に虐待を受けた跡....ハンガリーで日本人女性死亡した事件で元夫を逮捕

by ライブドアニュース編集部

  • ハンガリーで日本人女性が自宅で火災に巻き込まれて死亡した
  • 遺体に虐待を受けた跡が見つかり、警察は殺人容疑で元夫を逮捕
  • 女性の友人によると、女性は元夫から脅され警察相談するなどしていたそう
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