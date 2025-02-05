女子プロレスラーでタレントのジャガー横田（63）の夫で医師、木下博勝氏（56）が5日までにYouTubeチャンネルを更新。中居正広氏（52）の被害者女性に届いた封筒を病院の医師が開封したとする「週刊文春」の記事にあらめて言及した。同誌1月30日号では、被害者女性のもとに中居氏から見舞品が届く描写が登場する。茶封筒には「約20万円相当のお金」と「携帯電話を立てるスタンド」が入っていたという。その茶封筒を被害者女性が入