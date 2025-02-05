去年11月、福岡県太宰府市の自宅で小学6年生の女児に性的暴行を加えたとして、34歳のアルバイトの男が4日夜、逮捕されました。不同意性交の疑いで逮捕されたのは、太宰府市のアルバイト、濱村拓実容疑者（34）です。濱村容疑者は去年11月、SNSを通して知り合った小学6年生の女子児童（12）と福岡県内で待ち合わせをして食事などをした後、自宅に誘って性的暴行を加えた疑いです。SNSのやりとりで、濱村容疑者は自分の年齢を19歳と