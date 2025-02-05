この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのはれいん☺︎4y1yと絵本と育児🌱(@r28s14m)さんが投稿したある写真です。成分表を見ることはありますか？アレルギーや添加物、カロリーなどが気になる人は、何かと目を通すのではないでしょうか。大人は知りたい部分だけ見て終わりかもしれません。だけど、子どもは大人が見落としがちな部分もしっかりチェックしていました。