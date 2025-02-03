日本ピザハットが展開するピザチェーン「ピザハット」は2月3日、「豚ハット 濃厚背脂醤油ラーメンピザ」を発売した。ピザハット 「豚ハット 濃厚背脂醤油ラーメンピザ」発売【関連記事】ステーキガスト、2月9日の肉の日記念「サーロインステーキ(約300g) & 熟成赤身(みすじ)ステーキ(約150g)」を1,129円引きで提供、2月8日から4日間限定背脂とニンニクを豪快にトッピングした濃厚醤油豚骨スープベースの商品。3月9日までの期間