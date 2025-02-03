〈《中学受験家庭の壮絶すぎる4日間》偏差値50の中堅校の待合室で母親が“来ないでほしい”と願ってしまった一言「次の筑駒、願書出した？」〉から続く中学受験をする家庭にとって、多くの学校の受験初日となる2月1日から合格を手にするまでの日々は緊張の連続。【実際の写真】クッキリと明暗が分かれる中学受験の合格発表当日の様子。涙を見せる子どもも…5年にわたる取材で中学受験家庭の入試までの道のりを描いたルポ『中学