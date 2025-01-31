  2018Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤âÌ¤¤À¥Ð¥Ã¥¯¥ª¡¼¥À¡¼¤¬¸º¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤Ï¡© ¥¹¥º¥­¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼4¡ß4¤Ç¤¢¤ë¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡¢½é¤Î5¥É¥¢¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¿··¿¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼ ¥Î¥Þ¥É¡ÊJIMNY NOMADE¡Ë¡×¤òÈ¯É½¡£4·î3Æü¤«¤éÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¿··¿¥¸¥à¥Ë¡¼¥Î¥Þ¥É¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¸¥à¥Ë¡¼ ¥·¥¨¥é¡£¥·¥¨¥é¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤â¤¢¤ë½éÂå¥¸¥à¥Ë¡¼¤Ï¡¢1970Ç¯¤ËÅÐ¾ì¡£¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò¤â¤Ä¥â¥Ç¥ë¤À¡£À¤³¦1