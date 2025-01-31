2022年に中学生が美術作品を破壊 新潟市が674万円を支払うことで和解成立新潟ニュースNST

2022年に中学生が美術作品を破壊 新潟市が674万円を支払うことで和解成立

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 2022年に修学旅行中の新潟市の中学生が美術作品を壊した問題
  • 十日町市が新潟市に損害賠償を請求し、両市は協議を続けてきた
  • 結果、新潟市が674万円の損害賠償金を支払うことで和解が成立した
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