「週刊文春」の“誤報”騒動に世間が揺れている。1月28日、同誌は昨年12月26日発売号に掲載した「中居正広9000万円SEXスキャンダルの全貌 X子さんは取材に『今でも許せない』と…」の記事についての訂正文を電子版に掲載。その内容は、当該記事に登場する、元SMAPの中居正広氏（52）から性被害を受けたとされるX子さんの事件に対する認識についての部分についてのものだ。【写真】元フジテレビの渡邊渚アナがグラビア初挑戦！訂