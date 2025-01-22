フリーアナウンサー古舘伊知郎（70）が22日までにYouTubeチャンネルを更新。騒動渦中にあるフジテレビやその関係者らに対するSNS上の投稿に私見を述べた。古舘は、タレント中居正広（52）の女性トラブルに社員が関与していたと報じられたフジテレビ問題に言及。事実関係が明らかになっていない中居をはじめ、中居と交際していたとうわさされる女性や、無関係であろう女優や女性アナウンサーについても「あることないこと、ないこと