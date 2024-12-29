着陸中に火災が発生し多数の死者を出している韓国の航空事故。【画像】疑惑の韓国女性DJ、ベンツを泥酔運転事故を起こした航空会社は、全羅南道の務安（ムアン）国際空港に定期便を就航してから、わずか21日で惨事に見舞われたことがわかった。本日（12月29日）午前9時3分（消防への通報基準）、務安空港で181人を乗せた旅客機が着陸中に滑走路を逸脱し、フェンス外壁に衝突した。この航空機はタイ・バンコク発のチェジュ航空7C221