リサイクルショップや骨董品店で何気なく購入したものが、非常に価値があるものと判明するケースもある。イギリスのある男性は、13年前にゴミ捨て場で版画を手に入れたが、史上最も有名な芸術家の作品であることが分かった。英ニュースメディア『Metro.co.uk』などが報じた。【この記事の他の写真を見る】英ケント州クランブルック在住のマット・ウィンターさん（Mat Winter、24）は16世紀のドイツ・ルネッサンス期に作られた版画