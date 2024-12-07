「Ｊ１昇格プレーオフ・決勝、岡山−仙台」（７日、シティライトスタジアム）４年ぶりのＪ１復帰を目指す仙台の応援にスタジアムを訪れた森山佳郎監督の娘が、ＮＨＫＢＳの中継に登場した。０−１で前半を終えたハーフタイムに、仙台サポーターからの応援メッセージが流されたが、最初に女性が登場。気合の入った表情と声で「絶対昇格！信じてるぜ！！」と力強く拳を握ってチームを激励した。その後も数組のサポーターが登場