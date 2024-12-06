スペイン保健当局が最近、市販の薄毛・脱毛治療薬「ミノキシジル」の使用が、乳幼児の「狼男症候群（多毛症）」の発症につながる可能性があることを公表して警告を発した。親が使用するミノキシジルが、乳幼児の皮膚や口などを通じて体内に吸収され、それによって発症したという。同様のケースが欧州で2023年以来、11件確認されたことをスペインのニュースメディア『El Economista』が報じた。【この記事の他の写真を見る】顔や体