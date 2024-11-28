読売巨人ジャイアンツ・坂本勇人内野手（35）が26日の契約更改で、１億円減となる推定年棒５億円の単年契約でサインした。2011年オフ以来、13年ぶりのダウン提示にSNSでもさまざまな反応が見られる。球界OBの広岡達朗氏はかねてから坂本に対して「このままでは選手寿命を縮めるぞ」と指摘してきたが…。『阿部巨人は本当に強いのか日本球界への遺言』 (朝日新聞出版)より一部抜粋・再構成してお届けする。 【画像】坂本、菅野に