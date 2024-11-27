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安田美沙子 不妊治療中に夫の言葉に激怒「よく言えるなと思って」

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 安田美沙子が26日深夜の番組で、不妊治療中に夫から言われた言葉に激怒した
  • 「俺は別に(子どもが)できなくてもいいよ」と言われたという
  • 「こんなに頑張ってるのに、そんなことよく言えるなと思って」と激怒した
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