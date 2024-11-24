ユ・スンホが少年のような姿を披露した。所属事務所のYG ENTERTAINMENTは最近、ユ・スンホがファッション文化マガジン「OhBoy！」の創刊15周年特集号のカバーを飾ったと伝えた。グラビア中で彼は、黒猫のフィギュアに息を吹き込むようにキスし、優しい眼差しで正面を見つめている。別のグラビアでは、赤いモックネックニットを着こなし、そっと目を閉じて優しい笑顔を見せ、温かく愛らしい魅力をアピールした。また、彼は「猫がそ