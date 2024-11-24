高熱で1週間寝込んでしまい、その間家事と育児を旦那さん1人に任せることになったおさる(osaru.2023)さん。予想とはうらはらに、卒なくこなす旦那さんから素敵な言葉をもらった感動のエピソードです。 ©osaru.2023 ©osaru.2023 ©osaru.2023 ©osaru.2023 ©osaru.2023 ©osaru.2023 ©osaru.2023 ©osaru.2023