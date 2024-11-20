アジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議など外交舞台が続く石破茂首相（67）の体調に懸念を示すような指摘が、政府内で共有されている公文書に記されていることが、「週刊文春」の取材でわかった。【画像】佳子夫人は胸元にパールをあしらったブラックの半袖ブラウスで…石破首相との“身長差ツーショット”外遊が続く石破首相©時事通信社「風邪気味で風邪薬を服用されていた」11月9日に都内の病院に約2時間滞在し、