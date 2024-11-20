タルト専門店「キル フェ ボン」が、2024年12月21日（土）から12月25日（水）までのクリスマス期間に、全国8店舗で新作を含む全10種類のタルトを販売することが発表された。新作は「イチゴとフリルクリームのタルト 〜ホワイトチョコ風味〜」と「シャインマスカットとホワイトチョコレートのタルト」の2種類で、華やかでクリスマスにぴったりなメニューが揃う。新作の「イチゴとフリルクリームのタルト 〜ホワイトチョコ風味〜」は