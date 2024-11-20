新刊『その悩み、佐久間さんに聞いてみよう』（ダイヤモンド社）は、会社員として仕事をする際に生じがちな悩みを、テレビプロデューサーの佐久間宣行が自身の体験をもとに回答した1冊。【画像】現在週2日徹夜している佐久間が、仕事を回せる秘訣インタビュー後編は、佐久間の「多くの仕事をこなす秘訣」からはじまり、フリーランスになるための心構え、そして今後の展望について聞いた。（前後編の後編）