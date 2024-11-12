NECとAGCは、建材一体型太陽光発電ガラス（「BIPV」）とガラスアンテナを活用した、屋内設置が可能な「景観配慮型サステナブル基地局」の実証実験を行い、通信の確立を確認したと発表した。●増加する基地局、設置場所に苦慮、景観にも影響近年、モバイル通信インフラの需要増大と共に、5G/6Gにおいて比較的小さな通信エリアであるスモールセルの普及やそれに連動した複数のセルを配置する多セル化が進んでいるが、増加する基地局