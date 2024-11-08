か細い声で「争うことはしません」法の番人であるはずの検察庁。その幹部の一人だったクズ男の卑劣な性犯罪の初公判が開かれた。事件の被害者である女性検事が明かしたのは、“共犯者”ともいえるゴマすり女性副検事の存在だった。かつて「関西検察」の雄として名高かった大阪地検の罪と罰とは。【前後編の前編】＊＊＊【写真を見る】逮捕された北川被告（65）初公判では終始打ちひしがれた様子だった手錠と腰縄を付け入廷