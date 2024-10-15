2024年10月11日、スズキはエステーと共同開発した車内用の消臭芳香剤「Air Forest YOWAN（エアフォレスト ヨワン）車用エアケアキューブ」をスズキ公式ECサイト「S-MALL」とスズキ販売店で発売すると発表した。2025年春までの発売を予定している。 【画像】Air Forest YOWANの写真を見る ■なぜコラボしたのか？ 今回なぜ両社は共同開発に至ったのだろうか？スズキのコーポレートベンチャ