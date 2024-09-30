本日、Morite2 English Channelで公開された動画『【世界史講師が解説】イスラエル軍のヒズボラ最高指導者殺害【なぜこうなった？】』において、世界史講師の佐藤幸夫氏が、イスラエルとレバノンに拠点を置くヒズボラの関係を解説しました。佐藤氏は、イスラエルの空爆によってヒズボラの最高指導者ハサン・ナスルラフ氏が殺害されたという報道を受け、ヒズボラとは何なのか、多くの日本人が疑問に思っている点について詳しく語り