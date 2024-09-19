鳩山由紀夫元首相が19日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。中国広東省の深圳（しんせん）で18日、日本人学校に通う10歳の男児が中国人の男に刺され、19日未明に死亡した事件を受け、事件の全容解明を求めた。 高市早苗氏、日本人男児襲撃事件に言及「余りにも辛く悔しい事」 鳩山氏は「深圳の日本人学校に通う10歳の男児が暴漢に襲われて亡くなるという衝撃的な事件が起きた。」と切り出し、「突然に息子