綾瀬はるかとジェシー9月15日の夜、SixTONESの冠バラエティ番組『SixTONESの今日からプロデューサーズ！』（日本テレビ系）が放送される。6人にとって、初めての民放冠番組だが、ファンは手放しで喜べない状況のようだ。3日前の12日、ジェシーと綾瀬はるかが、『NEWSポストセブン』で4泊6日の米国・ラスベガス旅行に訪れていたことが報じられたからだ──。「ジェシーさんは生まれも育ちも日本ですが、父親がアメリカ人で親戚