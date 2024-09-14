Instagramで舞台復帰を発表した前山剛久（自身の公式Instagramから引用）故・神田沙也加さんの元恋人で、2022年6月末に芸能界を引退した前山剛久。9月8日には、自身のInstagramで舞台復帰を発表したが、さっそく波乱の展開となりつつある──。前山が復帰作に選んだのは、新宿で11月に上演される「ある日の通り雨と共に」という作品だ。前山は物語のカギを握る役どころとされているが、13日、出演予定だった女優2名の辞退が、