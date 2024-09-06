業務スーパーにある即席デザートベースだと、『とろけるミルクデザート マンゴー』はけっこう優秀な商品です。牛乳と混ぜるだけで作れる、簡単マンゴーデザートですね。ハウス食品の「フルーチェ」に似た、プルッと柔らかな口当たり。それでいて甘さの質がさっぱり系で、意外と爽やかな印象なんです。飽きずにつまめるおいしさが嬉しい一品ですよ。『とろけるミルクデザート マンゴー』の価格・内容量は？『とろけるミルクデザート