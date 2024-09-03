「anan」の表紙を飾ったヤクルトの球団マスコット「つば九郎」と中日の球団マスコット「ドアラ」【画僧提供：マガジンハウス】フルカウント

つば九郎＆ドアラがanan表紙に大抜擢 じゃれ合う姿に萌えること必至

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • ヤクルトのつば九郎と中日のドアラが、週刊誌「anan」の表紙を飾った
  • 同社によれば、マスコットが表紙を飾るのは史上初
  • 発売は11日を予定されており、「The TEAM 2024」特集となっている
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