令和の社会人に嫌われることが多い「職場の飲み会」。飲み会に行きたくない人にとっては誘われること自体が苦痛かもしれませんが、飲み会を断る「断りスキル」の重要性について、SNS上で話題になっているようです。「あえてそんなこと言う必要って全くないよね」飲み会が職場内で恒例となっていたり、若手との交流を図るために飲み会を企画する人が社内にいたり……といったケースは多いのではないでしょうか。誘う側としては