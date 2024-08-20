20日 昼ごろ、静岡・吉田町の横断歩道で19歳の女性が乗用車にはねられる事故がありました。女性は頭を打ち重傷の模様です。警察によりますと、20日 午前11時半ごろ、吉田町川尻の横断歩道で、横断中の19歳の女性が乗用車にはねられました。この事故で、はねられた女性は頭を強く打ち重傷の模様で、病院に搬送されましたが意識はあるということです。警察は、乗用車を運転していた焼津市に住む無職で65歳の女を過失運転傷害の疑いで