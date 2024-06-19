イギリス在住のある男性は「削除したはずの売春婦へ送ったメッセージが残っていたせいで、離婚に繋がった」と訴え、Apple社に対して訴訟を起こす準備を進めているという。男性は、離婚に繋がったことに加え、精神的なストレスや健康問題を引き起こしたことも理由に挙げており、賠償金約500万ポンド（約10億円）を求めるために動いている。英ニュースメディア『Metro』などが伝えた。【この記事の他の写真を見る】Apple社に対して訴