蛙亭イワクラと吉住が、現代社会の“心が疲れきった大人たち”にそっと寄り添うトークバラエティ『イワクラと吉住の番組』。6月11日（火）の同番組では、森香澄、矢口真里、三上悠亜をゲストに迎え、人気企画「女の疑問を赤裸々トーク」が開催された。【映像】人気女性芸人がスタッフからのセクハラ被害を告白「そいつのネタ見せは一生行っていない」◆「こいつキモ！絶対許さん！」「社会人になってハラスメントと感じた回数は