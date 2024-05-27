吉田皇嗣職大夫の会見秋篠宮家の長男・悠仁さまが筑波大付属高3年になられておよそ2ヶ月が経過し、これまで以上に進学先に注目が集まっている。一説には「いよいよ具体的に絞られた」との説も流れているという。実態はどうなのか、お伝えしていくことにしよう。【独占入手 写真46枚】「パーティーにお出かけ？」色気あふれるドレッシーな眞子さんと、笑顔で手をつなぐ圭さん小室夫妻のNY生活の現在の様子を見る宮内庁側から