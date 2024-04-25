TBS系列『ニンゲン観察バラエティ モニタリング』の公式X(旧ツイッター/@monitoringtbs6)が24日、元日本代表の小野伸二氏と田中達也氏の出演を告知した。同番組は25日放送回の見どころとして「老人に変装した #小野伸二 がサッカー教室で神業披露」と紹介。「サッカー界のレジェンドがモニタリングに降臨 天才的テクニックに周りの反応は!? 助っ人 #田中達也 合流でサッカー教室はパニックに…」と画像付きで伝え、「さらに駅