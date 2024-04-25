ナショナルズ戦では二塁打3本の活躍米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地ナショナルズ戦に「2番・DH」で先発出場。6打数3安打2打点で、11-2の勝利に貢献した。9回の第6打席にはあと一歩で本塁打というフェンス直撃の二塁打を放った。あと1本で自身の持つ日本出身選手の球団最多本塁打記録に並ばれるデーブ・ロバーツ監督は「落ちてくれって懇願していたよ」とジョークを飛ばした。あと一歩だった