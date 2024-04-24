ソウル聯合ニュース】著書「帝国の慰安婦」で旧日本軍の慰安婦被害者の名誉を傷つけたとして名誉毀損（きそん）の罪に問われた朴裕河（パク・ユハ）世宗大名誉教授の無罪が確定したことが、２４日分かった。法曹界関係者によると、ソウル高裁で１２日に言い渡された差し戻し審の無罪判決について、検察側が再上告を断念した。これにより、朴氏を被告とする刑事裁判は約８年で終結した。朴氏は２０１３年８月に出版した著書