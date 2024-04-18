冨安健洋が所属するアーセナルは、現地４月17日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝の第２レグでバイエルンと敵地で対戦。ホームでの第１レグは２−２のドローに終わっていたなか、63分にヨズア・キミッヒにヘッドで決勝ゴールを叩き込まれ、０−１で敗れた。この一戦に、約４か月半ぶりにスタメン出場を果たした冨安は、左SBで83分までプレー。マッチアップしたレロイ・ザネに二度ほど突破を許したものの、何度も