ソウル聯合ニュース】韓国尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領は１６日に開かれた非公開の閣議と秘書官らとの会議で、１０日に実施された総選挙で与党「国民の力」が惨敗したことについて、「大統領である私から誤った」として、「国民の意思をしっかり察し、受け入れることができず申し訳ない」と述べた。大統領室高官が明らかにした。総選挙（定数３００）では与党「国民の力」と系列の比例政党「国民の未来」が計１０８議席に