軽バン車中泊のメリットとは近年、キャンプなどのアウトドア人気が高く、車中泊をするというユーザーも増えています。そんななか、車中泊利用のクルマとして「軽バン」を選ぶ人も多くいますが、どのようなユーザーから支持を集めているのでしょうか。軽バン車中泊どんな人がやるの？車中泊は一定の人気があり、エアーマットレスや寝袋など車中泊に便利なグッズが多数販売されています。【画像】スズキ「純正2段ベッド」の