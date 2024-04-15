写真・AP/アフロ大谷翔平の口座から不正送金していた元通訳の水原一平容疑者。米連邦地検は2024年4月12日に「銀行詐欺罪」で訴追した。今後は法廷の場で争われることになるが、水原容疑者が選んだ弁護士は、マイケル・フリードマンなる人物だ。フリードマン弁護士はカリフォルニア大法学部、ハーバード大、カリフォルニア大サンディエゴ校と3つの大学を優秀な成績で卒業している。カリフォルニア大は水原容疑者が経歴詐称で話