劇場版「名探偵コナン」の最新作『名探偵コナン 100万ドルの五稜星（みちしるべ）』（公開中）が、初日3日間で歴代シリーズ史上ナンバーワンの観客動員と興行収入を記録した。全国515館（IMAX 50館、4DX 64館、MX4D 13館、Dolby Cinema 8館を含む）で公開され、4月12日（金）は観客動員638,119人、興行収入962,785,780円。4月13日（土）は観客動員839,126人、興行収入1,239,818,980円。4月14日（日）は観客動員797,088人、興行