（写真：Kazpon／PIXTA）企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）推進が活発化する中、大学生の就職活動においてもIT企業の注目度は高い。ディスコが2025年3月卒業予定の学生を対象に実施した調査によると、志望業界の1位は「情報・インターネットサービス」、2位は「情報処理・ソフトウェア・ゲームソフト」が2位という結果だった。文化放送キャリアパートナーズ就職情報研究所が実施している、「就職ブランドランキング調