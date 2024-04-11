4月9日（火）、全国のファミリーマート（一部店舗を除く）から「もちもち食感 生どら焼き（つぶあん＆ホイップ）」が発売となりました。これ、あの人気コンビニスイーツにそっくりじゃありませんか？・・・そう、ローソンの「どらもっち」！そこでこの記事では“どら焼き”に注目、ファミマ新作の「もちもち食感 生どら焼き（つぶあん＆ホイップ）」とローソンUchi Caféの「どらもっち あんこ＆ホイップ」を比較してみました