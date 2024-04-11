11日午前6時45分ごろ、神戸市中央区港島9の市道で、大型トレーラーから積み荷が落下し、近くにいた男性に直撃した。男性は病院に搬送されたが、意識不明の状態。兵庫県警神戸水上署は、トレーラーを運転していた同市灘区中原通5、会社員、服部誠治容疑者（61）を自動車運転処罰法違反（過失運転致傷）容疑で現行犯逮捕した。【写真で見る】社会に衝撃を与えた事件同署によると、トレーラーは鉄製のような箱を積んだ状態で発進