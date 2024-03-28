アメリカ東部メリーランド州で橋に貨物船が衝突し崩落した事故で、発生当時の交通当局と警察の緊迫した無線交信の様子が公開されました。当局職員「キーブリッジの通行を止めて下さい。操舵（そうだ）がきかなくなった船が近付いてくるので、制御できるようになるまで通行を止めて下さい」電源を喪失しコントロール不能となった貨物船が衝突する直前、当局の素早い判断で橋は急きょ、通行止めになりました。当局職員「橋が全部