東京都立の高校で2016年、水泳の授業で教員に飛び込みをさせられ、両手足まひなどの障害を負った元男子生徒側が、都に約4億2800万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁（片野正樹裁判長）は26日、都に約3億8500万円の支払いを命じる判決を言い渡した。判決によると、教員は元生徒に対し、プール上に差し出したデッキブラシの柄を跳び越して飛び込むよう指示。元生徒はプールの底に頭を打って頸髄（けいずい）を損傷した。都は